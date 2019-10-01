Крымский завод ведет переговоры о строительстве плавдока для ремонта атомных ледоколов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Керченский судостроительный завод "Залив" ведет переговоры о создании плавучего дока для ремонта атомных ледоколов. Об этом сообщила ТАСС замминистра промышленной политики республики Елена Элекчян.

"Ведется работа по привлечению на производственные мощности завода "Залив" заказа по проектированию и строительству плавдока для технического обслуживания, ремонта атомных ледоколов", - сказала Элекчян.

Судостроительный завод "Залив" введен в строй в 1938 году и является одним из крупнейших предприятий Крыма. Завод имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 метров и шириной до 50 метров. Это позволяет строить корабли водоизмещением более 150 тыс. тонн. В 1986 году со стапелей завода вышел самый крупный в мире и единственный в настоящее время лихтеровоз "Севморпуть" с атомной силовой установкой. Его водоизмещение составляет 66,8 тыс. тонн, длина 260,1 м.

В сентябре в Минпроме Крыма сообщали, что на заводе ведется подготовка к размещению проекта строительства первого в РФ универсального десантного корабля-вертолетоносца.