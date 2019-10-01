Обувная отрасль получит коды для маркировки остатков товаров бесплатно

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся в РФ оператором маркировки намерен бесплатно предоставлять цифровые коды участникам обувного рынка для маркировки остатков продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"С 1 октября начинается новый этап маркировки обуви: участники оборота начнут получать цифровые коды для новых товаров и для маркировки остатков, ЦРПТ принял решение выдавать коды для остатков обувных товаров бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти коды можно будет заказать до 1 марта 2020 года, после этой даты оборот немаркированной обувной продукции будет запрещен.

Генеральный директор национального обувного союза Наталья Демидова отметила важность принятого решения. "В связи с тем, что на рынке существует огромное количество остатков, особенно у малого бизнеса, они смогут инвестировать сэкономленные средства в собственное развитие", - цитирует ее слова пресс-служба оператора.

В пресс-службе ЦРПТ напомнили, что, согласно решению правительства, коды на новые товары с 1 октября текущего года становятся платными и будут стоить 50 копеек без учета НДС.

Пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви завершился 30 июня 2019 года. По данным ЦРПТ, сегодня в проекте зарегистрировано более 6 тыс. участников и промаркировано более 130 млн пар обуви.