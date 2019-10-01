Законопроект о допуске к шельфу частных компаний находится на согласовании в Минэнерго

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Концепция законопроекта о допуске частных компаний к освоению арктического шельфа готова, сейчас она находится на рассмотрении в Министерстве энергетики РФ, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Концепция законопроекта готова, сейчас мы ее отправили коллегам в Министерство энергетики, они его посмотрят, если у нас позиции полностью совпадут, то я думаю, что на разработку проекта дальше уйдет достаточно немного времени, я думаю, что в течение пары месяцев мы успеем. После этого уже будет дальнейшее обсуждение правительства РФ, Государственной Думы, Совета Федерации, ну и окончательное решение президентом России, мы ему будем отдельно докладывать, как нам надо двигаться дальше", - сказал Трутнев.

В августе по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева было дано поручение подготовить законопроекты, расширяющие доступ частных инвесторов к разработке арктического шельфа.

Согласно поручению, законопроект по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики должен предусматривать "расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ". При этом поручено проработать вопрос о наделении "специальной государственной компании функциями по координации работы таких недропользователей".

По закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения действует мораторий, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Координатор работ на шельфе

Как заявил Трутнев, специальной госкомпанией с функциями координации работы недропользователей на шельфе Арктики должна стать новая компания.

Поручение о наделении одной госкомпании соответствующими функциями было также принято по итогам совещания у вице-премьеров РФ Юрия Трутнева и Дмитрия Козака в августе.

"Что касается государственной компании, мы уверены в том, что шельфовые проекты чувствительны для России, это проекты, связанные с внешней границей Российской Федерации, поэтому, конечно, государственный контроль там должен присутствовать. Какая компания? На мой взгляд, новая компания. Никто из существующих компаний на эту роль не подходит, у них нет стимула развивать работу на шельфе дальше, потому что запасами они обеспечены", - сказал Трутнев.

По его мнению, эту роль должна выполнять новая, с нуля созданная компания, которая бы представляла интересы России и была бы заинтересована в том, чтобы увеличивать добычу и количество проектов на шельфе.