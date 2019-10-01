Трутнев: госоператором-координатором работ на шельфе должна выступить новая компания

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Специальной госкомпанией с функциями координации работы недропользователей на шельфе Арктики должна стать новая компания, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Поручение о наделении одной госкомпании соответствующими функциями было принято по итогам совещания у вице-премьеров РФ Юрия Трутнева и Дмитрия Козака в августе.

"Что касается государственной компании, мы уверены в том, что шельфовые проекты чувствительны для России, это проекты, связанные с внешней границей Российской Федерации, поэтому, конечно, государственный контроль там должен присутствовать. Какая компания? На мой взгляд, новая компания. Никто из существующих компаний на эту роль не подходит, <...> у них нет стимула развивать работу на шельфе дальше, потому что запасами они обеспечены", - сказал Трутнев.

По его мнению, эту роль должна выполнять новая, с нуля созданная компания, которая бы представляла интересы России и была бы заинтересована в том, чтобы увеличивать добычу и количество проектов на шельфе.

По итогам августовского совещания Козака и Трутнева также было дано поручение разработать законопроекты, расширяющие доступ частных инвесторов к разработке арктического шельфа. Согласно поручению, законопроект по расширению допуска частных инвесторов для разработки шельфа Арктики должен предусматривать "расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ".

По закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть". Трутнев оценивал ресурсы шельфа Арктики в 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа - в частности остается крайне низкой, подчеркивал он.