На судостроение в ДФО планируют направить до 10 млрд рублей из федерального бюджета

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Федеральные власти намерены ввести субсидии для каждого судна, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Всего планируется выделить из бюджета до 10 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время визита в Хабаровск.

"Прежде всего, для того, чтобы получить заказы на рыболовные суда, надо чтобы рыбаки были уверены, что эти суда будут построены в необходимые сроки, необходимого качества и по приемлемым рыночным ценам. <...> Я сегодня дал поручение <...> найти возможности определить целевую субсидию каждому судну, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей. Мы будем каждое судно сопровождать, это будет такая преференция", - заявил Трутнев.

Он также посоветовал верфям Дальнего Востока готовиться к размещению заказов и к принятию ответственности. "Мы не можем просто скомандовать - постройте здесь. В этом случае мы просто рыбаков подведем, поэтому надо свести интересы обеих сторон, будем этим заниматься", - подытожил вице-премьер.