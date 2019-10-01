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ЦБ направит в Сбербанк предписание из-за неподключения к Системе быстрых платежей

Регулятор напомнил, что остальные системно значимые банки уже активно работают в системе
Здание ЦБ РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России может направить в Сбербанк предписание в связи с неподключением банка к Системе быстрых платежей (СБП) в установленный до 1 октября срок.

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"В настоящий момент 10 из 11 системно значимых банков подключились к СБП и активно работают в системе. Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения", - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

10 системно значимых банков подключились к Системе быстрых платежей в установленный регулятором срок до 1 октября 2019 года. Сбербанк в свою очередь остался единственным системно значимым банком, который не является участником системы, свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте СБП. В ЦБ подчеркнули, что все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП к указанному сроку и у регулятора "единые подходы ко всем участникам" банковского сектора РФ.

В ЦБ подчеркнули, что все системно значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП к указанному сроку и у регулятора "единые подходы ко всем участникам" банковского сектора РФ. Также в пресс-службе регулятора отметили, что в случае нарушения установленных правил в соответствии с законодательством к участнику рынка "применяются меры".

Ранее на запрос ТАСС в пресс-службе Сбербанка отказались комментировать возможные сроки присоединения банка к системе. Глава Сбербанка Герман Греф сообщал журналистам, что Сбербанк готов к штрафам за неподключение к СБП до 1 октября.

В числе последних банков, которые подключились к СБП, были Россельхозбанк (РСХБ) и банк "Левобережный". При этом РСХБ будучи системно значимым банком успел подключиться в последний момент - информация о том, что Россельхозбанк стал участником системы, появилась на сайте СБП только 30 сентября.

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