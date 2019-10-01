По Крымскому мосту за год проехали более 700 тыс. грузовиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Более 700 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев с момента открытия. Об этом во вторник сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".

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"723 тыс. грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев. 1 октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы (с 2016 года по 2018 год паромы перевезли суммарно 850 тыс. фур)", - говорится в сообщении.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено 16 мая 2018 года, а ровно год назад, 1 октября, было запущено и движение грузовиков.

В сторону Крыма грузопоток за этот год был на 4% больше, чем в сторону Краснодарского края, отметили в инфоцентре, добавив, что в республику по мосту проехало около 377 тыс. машин. "Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны зафиксирована в июле текущего года: 73103 автомобиля за месяц. Суточный рекорд пришелся на 26 сентября: 2931 фура за 24 часа", - отмечается в пресс-релизе.

Непрерывающееся движение

Транспортные компании за 12 месяцев сэкономили более 14 млрд рублей, отмечается в сообщении, поскольку один рейс на пароме из порта "Крым" в порт "Кавказ" обходился им 19,5 тыс. рублей за фуру. "Сообщение между берегами не прерывалось. Мост отработал в штатном режиме, несмотря на частые штормы", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника - директора филиала ФКУ Упрдор "Тамань" Григория Сокола.

Метеостанции за год, отметил он, зафиксировали в Керченском проливе более 100 суток или свыше 2,5 тыс. часов штормовой погоды. А самым ветреным стал ноябрь 2018 года, когда штормило 360 часов, говорится в сообщении. "Мы готовы к штормам в осенне-зимний период. На базе эксплуатации уже сформирован запас соли - почти 2 тысячи тонн. В случае неблагоприятного погодного прогноза дорожное полотно будет обработано водно-соляным раствором. Он предотвратит появление наледи. При усилении ветра информационные табло на мосту подскажут водителям комфортный скоростной режим", - приводятся в сообщении слова Сокола.

Трафик в обе стороны с момента открытия моста превысил 7,65 млн легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов, уточняется в сообщении. В инфоцентре отметили, что еще предстоит запустить железнодорожную часть. "Продолжается монтаж системы автоматического контроля и управления движением поездов. Это 158 путевых ящиков с оборудованием и 400 км кабеля. Формируются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Устанавливаются шумозащитные экраны и стойки освещения, а на арочных пролетах - архитектурная подсветка. Параллельно демонтируются рабочие мосты, с которых забивались сваи и бетонировались опоры на морских участках. На стройке занято почти 3 тысячи инженеров и рабочих", - говорится в сообщении.

О Крымском мосте

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста запущена в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Открытие железнодорожного сообщения запланировано на конец 2019 года.