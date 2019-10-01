Трутнев призвал применять разработанные меры поддержки в судостроительной отрасли

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Федеральные власти готовы применять подготовленные по поручению президента РФ Владимира Путина меры поддержки в судостроительной отрасли, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время визита в Хабаровск.

"Достаточно важным сегодня, на мой взгляд, является то, что меры поддержки, которые подготовлены правительством РФ по поручению президента России для реализации новых проектов, для судостроительной отрасли не используются вообще. <...> Мы сегодня говорили с руководителями предприятий о том, что тоже ждем с их стороны новых проектов и предложений, попробуем все эти меры поддержки к ним применить", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что меры поддержки достаточно эффективны и связаны с таможенными процедурами, налоговыми льготами, административными вопросами и со строительной инфраструктурой.

Помимо того, представители предприятий отрасли рассказали Трутневу, что часто готовят кадры сами. Они попросили о возможности со стороны государства профинансировать эту подготовку. "Я считаю, что это правильный вопрос, мы постараемся в этом помочь", - пообещал Трутнев.

Ранее во вторник Трутнев сообщил, что намерен добиться выделения до 10 млрд рублей из федерального бюджета на субсидии в судостроительную отрасль Дальнего Востока.