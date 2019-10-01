Пункт пропуска "Ивангород" на российско-эстонской границе реконструируют к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Ивангород" на границе между Россией и Эстонией в Ленинградской области реконструируют к 2022 году, что позволит увеличить его пропускную способность до 1,8 тыс. транспортных средств в сутки. На реконструкцию планируется направить 935 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС замдиректора Санкт-Петербургского филиала госучреждения "Росгранстрой" Дмитрий Ваньчков.

"В рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2020 году планируется завершить проектирование работ по реконструкции МАПП "Ивангород". Завершить строительно-монтажные работы - в 2022 году. Пропускная способность объекта увеличится до 1,8 тыс. транспортных средств в сутки", - сказало Ваньчков.

Сегодня проектная пропускная способность МАПП "Ивангород" составляет более 1,4 тыс. автомобилей в сутки, включая 200 грузовиков, 60 автобусов и 1,2 тыс. легковых автомобилей, а также 7 тыс. человек. Пункт пропуска расположен в Ивангороде, с другой стороны от пункта находится эстонский город Нарва. Города соединены мостом через реку. По мосту также возможен пеший переход границы РФ и Эстонии.

С 1 октября в Санкт-Петербурге и Ленобласти вводятся электронные визы для иностранцев, в связи с чем в двух регионах ожидается увеличение туристического потока. В понедельник член правления крупного автобусного перевозчика Lux Express ("Люкс Экспресс") Райт Реммель заявил порталу Э-эр-эр, что коридор для автобусов на границе Эстонии и РФ в Ленобласти перегружен и компания не сможет увеличить число ежедневных рейсов, несмотря на упрощение визового режима. Lux Express является крупнейшим перевозчиком между Таллином и Петербургом, совершая ежедневно по 10 рейсов.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.