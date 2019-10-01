"Ъ": кабмин может отказаться от ТЭС на российских экспериментальных турбинах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ может отказаться от создания тепловых электростанции (ТЭС) на экспериментальных образцах российских газовых турбин большой мощности (ГТБМ) 1,4 ГВт в пользу конкурентного отбора для поставщиков, включая американскую GE и германскую Siemens. Этот вопрос обсуждался 24 сентября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, для этого они должны соответствовать постановлению правительства, которым определяется, какая продукция может считаться российской. В целом схема была одобрена Козаком, говорят собеседники "Коммерсанта". Однако в аппарате вице-премьера и в Минэнерго газете сообщили, что решение еще не принято. В Минпромторге от комментариев отказались, сославшись на отсутствие протокола совещания.

Предполагалось, что газовая ТЭС на 1,4 ГВт будет строиться в Каширском районе Московской области по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ). CAPEX этого проекта предварительно оценивался Минэнерго в 100 млрд рублей, общая нагрузка на энергорынок до 2035 года - 198 млрд рублей. Как пишет "Коммерсантъ", своих технологий производства газовых турбин большой мощности (ГТБМ) у РФ нет. Проект исходно был создан для обкатки турбин подсанкционных "Силовых машин" Алексея Мордашова.

При этом, по данным издания, "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" обсуждают создание совместного предприятия (СП) с GE и Siemens. Планы по выпуску мощной турбины ГТД-110М есть также у консорциума ОДК "Ростеха", "Интер РАО" и "Роснано".

Как поясняют собеседники "Коммерсанта", конкурсные отборы могут пройти в 2026-2028 годах - к этому сроку зарубежные машиностроители должны успеть полностью локализовать машины большой мощности. Правительство выделит на конкурсе около 2 ГВт по отдельной квоте. Конкурировать поставщики, будут по наименьшей стоимости киловатт-часа выработки за жизненный цикл (LCOE). Собеседники издания объясняют такое решение большими рисками того, что "Силовые машины" не смогут наладить производство ГТБМ, при этом компания по-прежнему будут претендовать на 7 млрд рублей из бюджета на локализацию ГТБМ, еще 8 млрд рублей она должна привлечь самостоятельно.

В Siemens изданию рассказали, что планы по локализации газовой турбины SGT5-2000E (187 МВт, частично локализована СП Siemens с "Силовыми машинами" - СТГТ) не изменились, компания рассчитывает на подписание СПИК и затем до середины 2023 года на локализацию компонентов горячего тракта. В ОДК, "Интер РАО" и ГЭХ от комментариев отказались. В "Силовых машинах" сообщили, что к 2025 году успеют наладить производство своих ГТБМ, и уточнили, что в планах компании изготовить головные образцы отечественных ГТУ в конце 2023 года - начале 2024 года.