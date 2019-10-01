Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 1%, до 106 млн т

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Погрузки на сети "Российских железных дорог" в сентябре 2019 года увеличилась на 1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 106 млн т, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за сентябрь 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,3%, до 212,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время возрос на 0,8% и достиг 269 млрд тонно-км.

Погрузка за девять месяцев 2019 года, по оперативным данным, составила 956,5 млн т, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Наиболее заметные изменения по итогам девяти месяцев наблюдаются в перевозках зерна - погрузка зерна за январь - сентябрь снизилась до 14,7 млн т, или на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка цемента увеличилась до 20,8 млн т, или на 5,5% по сравнению с январем - сентябрем прошлого года.