Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard в мобильном приложении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сбербанк запустил возможность перевода денег за рубеж на карты Visa и Mastercard в мобильном приложении банка на платформе Android. Об этом говорится в сообщении крупнейшей российской кредитной организации.

Сделать перевод можно будет на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 тыс. рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания.

Комиссия за перевод составит 1% от суммы вне зависимости от выбранной валюты перевода, уточнили в пресс-службе.

Для проведения операции необходимо будет зайти в приложение "Сбербанк Онлайн", затем выбрать в меню платежей опцию "За рубеж" - "По номеру карты", ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит несколько минут. При этом в некоторых случаях перевод может идти дольше, но не более трех рабочих дней.

Услуга доступна на платформе Android, на IOS-устройствах она появится позднее, добавили в пресс-службе банка.