Комплекс по производству мясных продуктов построят на западе Москвы в начале 2021 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Комплекс по производству продуктов питания из мяса появится в столичном Ново-Переделкино, инвестор уже получил разрешение на его строительство, сообщила во вторник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Здание построит инвестор. Застройщик уже подал извещение о начале строительно-монтажных работ. Строительство планируется завершить в январе 2021 года", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Комплекс будет возведен по адресу: ул. Новоорловская, вл. 3, стр. 6. Площадь объекта составит около 39 тыс. кв. метров. Здание будет состоять из трех блоков - административного, производственного, приемки и отгрузки продукции. В административном блоке расположатся в том числе выставочный зал готовой продукции и лекционные залы.

Производственный блок займет три этажа, в нем предусмотрена технологическая линия по изготовлению мясных продуктов. При строительстве объектов будут применяться экологичные материалы и энергоэффективные технологии. Антосенко добавил, что к проверкам производственного здания в Ново-Переделкино будут привлечены специалисты Центра экспертиз, которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований.