Махачкалинский торговый порт впервые начал перевалку подсолнечного масла

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт впервые приступил к перевалке подсолнечного масла, первый экспортный груз весом более 6 тыс. т уже готов к отправке в Иран, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе порта.

"Подсолнечное масло из Саратовской области в порт было доставлено по железной дороге и погружено на борт танкера "Волга-транс". Вес экспортного груза более 6 тыс. т. Он уже готов к отправке в Иран", - сообщил собеседник, отметив, что до конца года Махачкалинский морской торговый порт планирует отправить в Иран еще около 15 тыс. т подсолнечного масла.

По его словам, перевалка осуществляется на терминалах сухогрузной гавани, где была подготовлена вся необходимая инфраструктура.

"Порт располагает полным комплексом технологического оборудования для осуществления экспортно-импортных операций с наливными и сухими грузами. Но подсолнечное масло переваливаем впервые. За короткое время создана инфраструктура для его перевалки, подготовлены специальные бригады для работы с новым для порта грузом", - сообщил журналистам генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта Мурад Хидиров.