Акции "Лукойла" на Мосбирже выросли на 4,7% на фоне новостей о начале нового buy back

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 4,7%, до 5643,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:05 мск.

При этом на пике цена акций достигала 5750 рублей, что на 6,7% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Однако затем по состоянию на 11:16 мск котировки опустились до 5588 рублей за бумагу, что показывает рост на 3,72%.

"Лукойл" объявил ранее о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок, объем buy back составит до $3 млрд. Срок действия программы - с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года.

Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 млн обыкновенных акций компании или 5,1% уставного капитала) по цене закрытия $82,74 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже.

Приобретение акций будет осуществлять Lukoil Securities Limited на открытом рынке через профессиональных международных брокеров.

"Лукойл" 20 августа завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд. Компания дополнительно приобрела еще 19,5 млн акций у миноритарных акционеров в рамках публичной оферты, направив на эти цели $1,6 млрд.