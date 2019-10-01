"Почта России" завершила реорганизацию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Почта России" завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

"1 октября 2019 года создано акционерное общество "Почта России". Все процедуры проведены в срок согласно федеральному закону N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сообщила компания.

За прошедший год "Почта России" провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых подготовлен проект передаточного акта. В передаточный акт, в том числе включено более 27 тыс. объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центы предприятия, передаваемые создаваемому АО.

Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд рублей. Закон об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", предполагающий его акционирование, был подписан президентом РФ 29 июня.

По уставу, управлять деятельностью "Почты России" будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление. Количество членов совета директоров общества, который избирается сроком не более чем на пять лет, определяется правительством и не может быть более 11 человек (без учета двух кандидатов, которых представляют Совет Федерации и Госдума). При этом генеральный директор, который также назначается сроком не более чем на пять лет, не может являться председателем совета директоров, а остальные члены совета не могут находиться в трудовых отношениях с АО.

История реорганизации

Федеральный закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий преобразование федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, вступил в силу 1 октября 2018 года. Спустя пять лет обсуждений преобразования национального почтового оператора, топ-менеджмент "Почты России" смог начать проведение заключительных работ по акционированию, в частности перевести все имущество ФГУП в акционерное общество и осуществить определенные юридические процедуры. Для их проведения у организации был один год.

Из федерального закона следует, что акционерное общество создается для обеспечения всех россиян возможностью использования почтовой связи независимо от их местонахождения, а также для другого широкого спектра услуг: торговых, финансовых и других.

Согласно закону, основными видами деятельности "Почты России" в качестве акционерного общества сохраняются: оказание услуг внутренней и международной почтовой связи, доставка и выдача пенсий и пособий, распространение печатных СМИ, обеспечение доступа к госуслугам и другие. При этом закон устанавливает трудовые гарантии работникам "Почты России" и не допускает сокращения численности сотрудников в связи с реорганизацией.