Эксперты выявили 60 сайтов - клонов популярных сочинских отелей

ТАСС, 1 октября. Эксперты международной компании Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружили активную сеть сайтов - клонов популярных отелей в Сочи, говорится в сообщении Group-IB.

В компании рассказали, что в начале августа в Group-IB поступила жалоба на подозрительный ресурс, на котором посетителям предлагалось забронировать номера в "Сочи Парк Отеле". Так, выяснилось, что "отель - клон" предлагает внести 50%-ную предоплату через интернет-банкинг, то есть клиент, заплатив требуемую сумму, не получает даже кассового чека и, следовательно, не сможет вернуть свои деньги. В компании "Библио-Глобус", в управлении которой находится "Сочи Парк Отель", Group-IB рассказали, что официальный сайт у отеля отсутствует и бронирование услуг без посредников происходит на сайте туроператора.

Благодаря этому кейсу эксперты Group-IB выявили около 60 подозрительных сайтов, связанных с другими отелями, среди которых оказались такие известные бренды как Sochi Marriott Krasnaya Polyana, "Роза Хутор", "Горки Плаза" и другие. При этом создатели сайтов - клонов копируют дизайн официального ресурса, используя узнаваемый логотип, бренд, фирменные цвета. Стоимость номера на фейковых сайтах составляет от 7,5 тыс. до 95 тыс. рублей за ночь.

Как пояснила Group-IB глава Ростуризма Ирина Тюрина, ей известны случаи появления сайтов - клонов отелей, особенно в Краснодарском крае или в Абхазии. "Люди, которые становятся жертвой подобных ресурсов, бронируют отели не через туроператора, а самостоятельно, зачастую кликая на первую попавшуюся в поисковике рекламную ссылку. И это может быть совсем не официальный сайт. Один из советов: внимательно отнестись к тому, на каком сайте, кому вы делаете перевод и где оставляете данные банковской карты", - приводятся в сообщении слова Тюриной.