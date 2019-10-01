Представители руководства ТАСС вошли в топ лучших менеджеров РФ по версии "Коммерсантъ"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, а также его заместители Елена Руденко, Андрей Соколов и еще четверо топ-менеджеров информагентства вошли в опубликованный во вторник рейтинг "1000 лучших менеджеров России-2019", который подготовили Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ".

В частности, среди лучших названы имена заместителя исполнительного директора ТАСС Ольги Окмянской, коммерческого директора Светланы Ланюговой, руководителя департамента маркетинга Ольги Кармацкой и руководителя юридического департамента агентства Екатерины Кулагиной.

"Для нас особенно важно, что в рейтинг, кроме меня, вошли еще шесть руководителей профильных направлений. Это еще раз доказывает: вся команда ТАСС состоит из профессионалов своего дела, и каждый из нас ежедневно одерживает свои победы - большие и маленькие, - сказал Михайлов. - Профессиональное сообщество, как мы видим, высоко оценивает результаты нашей работы. Я всегда говорил об этом и не устану повторять: главная ценность ТАСС - это люди".

В топ вошли бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и совладелец "Русала" Олег Дерипаска, президент Сбербанка Герман Греф, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, основатель Telegram Павел Дуров, президент банка ВТБ Андрей Костин.

Также в рейтинг попали основатель и президент ХК "Интеррос" Владимир Потанин, инвестор Аркадий Ротенбергй, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, основатель и совладельц Volga Group Геннадий Тимченко.

В рейтинге также представлены списки 250 лучших руководителей по отраслям, а также отдельные топ-100 директоров по маркетингу, коммерции и финансам.