Минпромторг подготовил базу для вовлечения продукции из вторсырья в госзаказы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Участники рынка обращения с отходами РФ предложили формировать госзаказ на продукцию из вторичного сырья, чтобы стимулировать увеличение эффективности предприятий мусорного рынка: сейчас даже лучшие из них не дотягивают до необходимого уровня. Минпромторг разработал соответствующие поправки в законодательство, сообщил ТАСС статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его словам, разработанные Минпромторгом поправки в федеральное законодательство в части нормативнозелен-правового регулирования обращения с вторичными ресурсами и проведения экспертизы некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъятых из оборота, позволят вовлекать вторичные ресурсы из коммунального мусора в экономику.

"Одной из главных новелл законопроекта является то, что стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем использования вторичных ресурсов в проектах с государственным участием. В перспективе, например, при формировании государственного или муниципального заказа появится возможность прописать условие о применении материалов, полученных из вторичных ресурсов. Такой подход будет способствовать выполнению конкретных целевых показателей ресурсосбережения и ресурсной эффективности, которые будут применяться при формировании и реализации промышленной политики в РФ", - пояснил замминистра.

Стимулирование спроса на продукцию из вторсырья через государственный заказ наряду с внедрением современных систем управления потоком коммунальных отходов позволит увеличить эффективность предприятий на этом рынке и качество получаемого сырья, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора.

"Установленный федеральным проектом уровень эффективности таких производств (сортировки и первичной переработки коммунального мусора - прим. ТАСС) <…> должен быть на уровне 60% выбора утильных фракций из потока твердых коммунальных отходов (ТКО) <…> Лучшие 18 предприятий [РФ] по показателям эффективности выбора вторичных материальных ресурсов не соответствуют заданному уровню", - добавили в компании.

Госзаказ на продукцию из вторичного сырья обязательно нужен на первом этапе становления новой мусорной отрасли России, считает также глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. "Пока рыночные механизмы слабы, нужно дополнять их элементами плановой экономики. Потом рынок сам запустится, и роль государства можно будет ослабить. Но это может произойти уже за пределами нацпроекта "Экология" <…> Важно обратить внимание на механизм "зеленых" госзакупок. Госбюджет и вся контрактная система по 44-ФЗ и 223-ФЗ должны быть ответственными в части экологизации", - добавил он.

"У нас на сегодняшний день существует проблема сбыта сырья из вторичной продукции. Тема формирования госзаказа на продукцию из вторичных материалов актуальна. Введение такой практики позволит организациям-переработчикам реализовывать свою продукцию, а не хранить ее на складе или захоранивать в связи с отсутствием рынка. Это также простимулирует создание новых мощностей по утилизации от потребности потребления и даст в последующем экономический эффект от реализации таких товаров и опять же снизит нагрузку на окружающую среду, ведь все переработанные товары пойдут во вторичный оборот", - в свою очередь прокомментировал ТАСС исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Он отметил, что себестоимость продукции из вторичного сырья в 90% меньше, чем из первичного, что позволит экономить государственные средства. К тому же "госзаказ не терпит брака", поэтому предприятиям придется совершенствовать технологии, и это даст толчок развитию отрасли.

По словам Исмаилова, государству следует гарантировать спрос на продукцию из вторичного сырья в размере не менее чем 30% от всего рынка таких товаров. Губайдуллин добавил, что продукция из вторсырья должна составлять 5-7% от всей суммы госзаказов или 10-20% от стоимости заказов для городской инфраструктуры. "Очень примерно это 10-20 млрд рублей в год", - уточнил он.

Продукция из вторсырья

Основные объемы госзаказов на продукцию из вторичного сырья может обеспечить отрасль благоустройства, считает Исмаилов. Также можно строить дороги с использованием вторичной резиновой крошки, добавил Губайдуллин, покупать пластиковые и стеклянные предметы, произведенные из отработанных товаров, канализационные люки из металлолома, отбойники для парковок, тротуарную плитку, шумоизоляционные стены для высокоскоростных автомагистралей, лавочки для парков, песочницы и детали детских площадок.

В РЭО предложили, например, делать товарный компост для благоустройства городов из органических фракций коммунального мусора и твердое вторичное топливо (RDF) для цементных печей из остатков сортировки. Так, органическая фракция может занимать в массе ТКО 40-50%, по данным оператора.

По мнению Евтухова, вторичные материалы (например, резиновую крошку от переработанных шин) можно использовать при строительстве детских площадок и спортивных объектов. По мере расширения опций будет понятен объем госзаказа, отметил он. "Объем финансирования проектов с государственным участием, необходимый для стимулирования спроса на вторичное сырье, еще только предстоит оценить. Это связано, в первую очередь, с динамичным развитием технологий по применению вторичных ресурсов и постоянно растущим ассортиментом такой продукции и материалов. Также необходимо учитывать степень развития отрасли переработки отходов и объем производимых в нашей стране вторичных ресурсов", - резюмировал он.