В Росстате заявили, что на перепись населения в 2020 году потребуется 33 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться перепись. Об этом сообщил во вторник глава Росстата Павел Малков.

"Общий бюджет переписи на все годы составляет немногим более 33 млрд рублей. Из этой сметы примерно половина - фонд оплаты труда, то есть социальная поддержка. Примерно четверть этой суммы - цифровые технологии: и планшеты, и большие данные", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Всероссийской переписи населения в 2020 году.

Малков отметил, что в ходе переписи будет использовано 360 тыс. планшетов с отечественной операционной системой. "Если говорить конкретно про планшеты, общая смета [расходов составит] порядка 6,7 млрд рублей", - добавил он.

По словам главы Росстата, Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ будет проводиться в течение 2021-2022 годов.