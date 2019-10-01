АСИ предлагает снизить возрастной порог для ведения самостоятельного бизнеса до 14 лет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) предлагает снизить возрастной порог для ведения самостоятельного бизнеса, разрешив осуществлять предпринимательскую деятельность с 14 лет. Об этом сообщила во вторник журналистам гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Сегодня законодательством не установлено, с какого возраста несовершеннолетний может заниматься предпринимательством, но в Гражданском кодексе РФ прописано, что это допускается для частично дееспособных несовершеннолетних с 14 до 18 лет. Однако в этом случае их деятельность не может осуществляться самостоятельно - практически на каждую сделку необходимо согласие законного представителя или его последующее одобрение. Таким образом, теряется сам смысл предпринимательства, подразумевающий самостоятельность", - сказала она.

По ее словам, изменить такой порядок возможно "на уровне правоприменительной практики, каких-то разъяснений, рекомендаций, введения соответствующих стандартов, урегулирования вопросов и коллизий процедуры подтверждения дееспособности".

Чупшева уточнила ТАСС, что предложение о снижении возрастного порога на ведение бизнеса будет разрабатываться АСИ совместно с правительством РФ. Контрагентами выступят Минюст и Минэкономразвития. "Я думаю, что на площадке с этими ведомствами предложения будут сформулированы в срок до 1 июля 2020 года", - добавила она.

Чупшева отметила, что в последние несколько лет АСИ отмечает "бум работы именно с молодежью, причем в разных сферах".

Просьба разрешить ввести предпринимательской деятельности с более раннего возраста поступила от молодежного бизнес-сообщества, представители которого пожаловались на множество ограничений при оформлении юридического лица и процедуры признания граждан дееспособными. "Молодые ребята не хотят сложностей, им проще заниматься бизнесом "в серую", что порождает правовой нигилизм", - отметила Чупшева, добавив, что в эту категорию входят в том числе блогеры, фрилансеры, разработчики сайтов.