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Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Участники мероприятия рассматривают текущие вопросы деятельности ЕАЭС

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном формате.

Стороны рассматривают текущие вопросы деятельности ЕАЭС, перспективные направления развития интеграционных процессов, определяют задачи по улучшению функционирования единого рынка союза и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

На полях саммита ЕАЭС также запланированы отдельные переговоры Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани. Кроме того, Путин и Пашинян в Ереване примут участие в Международном форуме евразийского партнерства, приуроченном к саммиту ЕАЭС.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияИранРоссияПашинян, Никол Воваевич
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