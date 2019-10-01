ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в расширенном формате.

Стороны рассматривают текущие вопросы деятельности ЕАЭС, перспективные направления развития интеграционных процессов, определяют задачи по улучшению функционирования единого рынка союза и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

На полях саммита ЕАЭС также запланированы отдельные переговоры Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани. Кроме того, Путин и Пашинян в Ереване примут участие в Международном форуме евразийского партнерства, приуроченном к саммиту ЕАЭС.