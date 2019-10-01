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Путин подписал закон о господдержке российских виноделов

Субсидии будут предоставляться как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о субсидиях российским производителям винодельческой продукции. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом предусматриваются субсидии для возмещения недополученных доходов или затрат, связанных с производством алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции. Это вина, шампанское, ликерные вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, виноматериалы.

Субсидии могут предоставляться как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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