Эксперты: расходы российской семьи выросли до 4,4 тыс. рублей в неделю

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Расходы российской семьи на прошлой неделе составили в среднем 4 тыс. 442 рубля, что на 0,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.

"На 39-й неделе года (с 23 по 29 сентября - прим. ред.) объем повседневных расходов продолжил расти. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4422 рубля, что лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее", - говорится в сообщении холдинга.

Индекс недельных расходов (ИНР) является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"С 23 по 29 сентября среднестатистическим домохозяйством было потрачено лишь на 0,1% больше, чем неделей ранее, что говорит о стабильности недельных расходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 3%", - говорится в сообщении.

Ромир - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.