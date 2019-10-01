ЦБ назвал основные проблемы российского банковского сектора

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Попытки скрыть проблемы в банках и в бизнесах собственников, недостаточно эффективный риск-менеджмент, а также слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам, стали основными факторами, повлекшими отзывы лицензий у российских банков. Такое мнение высказала в авторской колонке изданию "Эконс" первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Важный фактор дестабилизации - попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так, видимо, и в бизнесах собственников. На первом этапе сокрытие плохих долгов позволяет экономить капитал. Но наличие спрятанных проблем искажает мотивацию - и самого банка или другого финансового института, и заемщиков. Финансовый институт, имеющий скрытые проблемы, более склонен брать на себя повышенные риски", - отметила она.

Также, по мнению Юдаевой, в основе проблем, которые были выявлены в российских финансовых институтах по итогам отзыва лицензий и санации, "был недостаточно эффективный риск-менеджмент и слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам".

"В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков", - полагает первый зампред ЦБ.

Еще одна проблема, описанная в колонке, - валютные кредиты. "Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков. А заемщики (возможно, как и сами финансовые институты) их недооценивают - не понимают, что разница в процентных ставках между рублевыми и валютными кредитами покрывает валютный риск", - отметила Юдаева.

По ее мнению, процесс сокрытия проблем выглядит эффективным с тактической точки зрения, но чаще всего оказывается чрезвычайно затратным и неэффективным со стратегической точки зрения. "Его можно сравнить даже не с пирамидой, а с разрастанием раковой опухоли", - заключила она.