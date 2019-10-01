Доходы Хайнаня от туризма в 2020 году превысят $15,65 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 1 октября. /ТАСС/. Доходы южнокитайского острова Хайнань от туристической индустрии в 2020 году должны превысить 110 млрд юаней ($15,65 млрд) благодаря проведению властями 12-месячной акции по стимулированию розничных продаж. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы управления культуры и туризма провинции Лю Чэн.

По его словам, власти планируют активно использовать туристический потенциал для увеличения валового регионального продукта, как за счет количества отдыхающих, так и благодаря оптимизации услуг. Предполагается, что в следующем году Хайнань посетят 90 млн туристов, которые за соответствующий период увеличат розничные продажи региона на 10 млрд юаней ($1,4 млрд).

"Власти нашей провинции решили открыть год потребления в сфере международного туризма, который начинается в октябре 2019 и продлится до сентября 2020 года, - сообщил Лю Чэн. - Цель этой акции - привлечь на Хайнань как можно больше отдыхающих путем проведения различных мероприятий для гостей".

По его словам, администрация острова намерена увеличивать доходы от туризма прежде всего благодаря улучшению условий пляжного и круизного, а также санаторного отдыха. Кроме того, как уточнил Лю Чен, пристальное внимание правительство планирует уделить культурно-развлекательным программам с осмотром местных достопримечательностей - старинных башен, традиционных поселений, знаменательных исторических мест.

"Среди прочих направлений - лесной и сельский, кемпинговый, гастрономический, а также свадебный туризм", - рассказал Лю Чэн.

Хайнань - известный международный курорт, Россия считается одним из важных источников внешнего турпотока провинции. С текущего года для российских граждан в регионе действует безвизовый режим. В 2017 году количество посетивших остров россиян увеличилось на 250%, до 284 тыс. человек, однако в 2018 году этот показатель понизился на 10%. Тем не менее, согласно прогнозам, число отдыхающих из РФ в 2019 году должно достигнуть рекордной отметки в 300 тыс. человек.