Кабмин выделит Роспотребнадзору 398,5 млн руб. для борьбы с лихорадкой Эбола в ДР Конго

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах 398,5 млн рублей на финансирование расходов российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" для борьбы с вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном во вторник на портале нормативно-правовых актов.

"Выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах на финансирование расходов <...>, связанных с мероприятиями по оказанию консультативно-методической, научной и материально-технической поддержки Демократической Республике Конго в целях предупреждения распространения и ликвидации вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, включая российской вакцины, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 398,5 млн рублей", - говорится в документе.

Планируется выделить до 63,2 млн рублей в 2019 году и до 335,3 млн рублей - в 2020 году.

Российский научно-исследовательский противочумной институт "Микроб" - единственный производитель в России антирабического иммуноглобулина, которым обеспечивается более 75% от потребности страны, а также бивалентной химической холерной вакцины.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" расположен в наукограде Кольцово Новосибирской области. Первоначальной его функцией было изучение возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.

Эпидемия болезни

Нынешняя вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась на северо-востоке ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и затем распространяется среди людей. По данным ВОЗ на середину месяца, в ДР Конго количество инфицированных вирусом Эбола достигло 3113 человек, в 2085 случаях болезнь привела к смерти. Тем самым нынешняя вспышка является второй по своим трагическим последствиям после эпидемии 2013-2016 годов, когда в Западной Африке от болезни, вызванной вирусом Эбола, погибло более 11 тыс. человек.

В июле 2019 года ВОЗ назвала вспышку вируса в Демократической Республике Конго "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".

Между тем с начала текущего месяца заболеваемость вирусом Эбола в ДР Конго несколько снизилась. ВОЗ сообщила, что за первую неделю сентября в эпицентре вспышки - провинциях Северное Киву и Итури - было зарегистрировано 40 новых подтвержденных случаев, тогда как с 28 августа по 3 сентября было выявлено 57 заболевших, а в первые три недели августа в среднем каждую неделю заболевало по 72 человека.