Токио хочет от Москвы большего понимания по вопросу безвизовых поездок на Курилы

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Власти Японии хотели бы добиться большего понимания российской стороны по вопросам, связанным с безвизовыми поездками на южную часть Курильских островов для их бывших японских жителей. Об этом в опубликованном во вторник интервью японскому агентству Kyodo заявил министр по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) Сэйити Это.

"Это очень серьезная проблема. [Позиция российской стороны] так просто не изменится, поэтому необходимо добиться углубления понимания", - отметил Это, отвечая на вопрос, что он думает о позиции РФ, которая настаивает на строгом соблюдении российского законодательства японскими гражданами, посещающими острова в рамках безвизовых обменов. По словам японского министра, он хотел бы добиться того, чтобы такие поездки проходили "как можно более гладко, принимая во внимание тот факт, что бывшие жители островов уже находятся в очень преклонном возрасте".

Глава японского ведомства отметил, что на своем посту хотел бы содействовать углублению обменов с РФ и помочь переговорному процессу по территориальной проблеме и мирному договорю. Сэйити Это занял свой пост 11 сентября по итогам масштабных перестановок в правительстве Японии, которые провел премьер-министр Синдзо Абэ. В должности министра по делам Окинавы и северных территорий он сменил Мицухиро Миякоси.

В сентябре 2017 года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече лидеров двух стран. Последняя такая поездка состоялась в первой половине августа, в состав японской делегации входило около 70 человек.

Москва и Токио десятилетия продолжают переговоры с целью выработки мирного договора. По итогам войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.