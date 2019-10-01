Абэ рассчитывает на успех пилотного тура на Курилы

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на успех предстоящего пилотного тура японских туристов на юг Курильских островов. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что соответствующую позицию глава японского правительства высказал на встрече с Мунэо Судзуки - политиком, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Абэ по вопросам японско-российских отношений.
Как сообщали японские СМИ, первый тур на южную часть Курильских островов должен пройти 11-16 октября, в нем примут участие около 50 человек. В программу входит, в частности, посещение православных храмов и музеев на острове Кунашир, а также посещение горячих источников и осмотр белых скал на острове Итуруп.
Ростуризм 15 августа отметил, что после пилотного тура в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение задачи довести взаимный турпоток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.
Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.