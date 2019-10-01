Абэ рассчитывает на успех пилотного тура на Курилы

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на успех предстоящего пилотного тура японских туристов на юг Курильских островов. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo .

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Отмечается, что соответствующую позицию глава японского правительства высказал на встрече с Мунэо Судзуки - политиком, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Абэ по вопросам японско-российских отношений.

Как сообщали японские СМИ, первый тур на южную часть Курильских островов должен пройти 11-16 октября, в нем примут участие около 50 человек. В программу входит, в частности, посещение православных храмов и музеев на острове Кунашир, а также посещение горячих источников и осмотр белых скал на острове Итуруп.

Ростуризм 15 августа отметил, что после пилотного тура в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение задачи довести взаимный турпоток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.