Минтранс ожидает включения программы ремонта аварийных мостов в трехлетний бюджет РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ завершает разработку программы ремонта аварийных мостов и путепроводов и рассчитывает на ее включение в трехлетний бюджет РФ на 2020-2022 годы. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов в кулуарах форума "Транспортная инфраструктура России-2019".

"Мы сейчас заканчиваем оформление программы по искусственным сооружениям, которая состоит из трех разделов - это аварийные мосты и путепроводы, это путепроводы через железные дороги и внеклассные мостовые переходы, - рассказал Алафинов. - В эту программу будут включены объекты как требующие дополнительного финансирования, так и уже финансируемые или включенные в комплексный план, или БКАД (нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" - прим. ТАСС)".

Чиновник отметил, что заявка на включение программы в бюджет уже подана, ожидается презентация программы в рамках проектного комитета правительства по реализации нацпроектов.

"Общий объем программы - порядка 300 млрд рублей до 2024 года включительно. Мы предполагаем, что, исходя из возможностей федерального бюджета, ее можно было бы финансировать в объеме 35-40 млрд рублей в год. Причем не линейно, а дав регионам время подготовить проекты", - добавил Алафинов.

Разработать программу реконструкции региональных мостов ранее поручил президент РФ Владимир Путин. По оценкам Минтранса, ремонта или реконструкции требуют более 3 тыс. мостов и путепроводов.