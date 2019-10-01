Пассажиры РЖД в декабре смогут забронировать на сайте компании билеты в Европу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пассажиры "Российских железных дорог" смогут в декабре забронировать билеты немецкой, итальянской и французской железнодорожных компаний на сайте холдинга, рассказал журналистам в кулуарах форума "Транспортная инфраструктура" директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

"По плану до конца года, в декабре", - сказал он.

Ранее Чаркин рассказал журналистам, что холдинг планирует предоставить пассажирам возможность бронировать билеты в Италию, Францию и Германию на сайте холдинга и в мобильном приложении. Речь шла о билетах железнодорожных компаний Trenitalia, Deutsche Bahn и SNCF. При этом услуга станет доступна и на сайте, и в мобильном приложении РЖД.