Минсельхоз считает приватизацию Объединенной зерновой компании преждевременной

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ считает приватизацию Объединенной зерновой компании (ОЗК) преждевременной мерой. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Минсельхоз России придерживается позиции о преждевременности приватизации Объединенной зерновой компании", - отметил официальный представитель министерства.

В материалах к проекту бюджета РФ указывается, что проект программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов ряда компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, в том числе ОЗК.

Конкретные сроки и способы приватизации компаний будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями кабинета министров.

ОЗК, созданная в 2009 году, является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Министерства сельского хозяйства и правительства РФ. Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству, банк ВТБ получил пакет в размере 50% минус одна акция в ОЗК в начале текущего года. Ранее этой долей владела группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, находящегося под арестом с марта 2018 года по делу о мошенничестве и хищении.

В кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что банк считает необходимой приватизацию ОЗК и хотел бы принять участие в ней.