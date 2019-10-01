РЖД оценят эффективность технологии распознавания лиц в течение полугода

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют в течение полугода оценить эффективность использования технологии распознавания лиц для пассажиров и внутренних нужд компании, сообщил журналистам директор холдинга по информационным технологиям Евгений Чаркин в кулуарах форума "Транспортная инфраструктура России".

"Начали обсуждать [использование биометрии]. Надо смотреть на эффективность. С одной стороны, надо увязывать с требованием закона о транспортной безопасности... если мы говорим об идентификации пассажира на входе на вокзал, на платформу, на поезд... С другой стороны, надо посмотреть, насколько это будет эффективно для самого человека, удобно. Потому что так или иначе сканирование лица занимает определенное время, нужно проверить и протестировать, насколько это будет удобней, чем либо проход по паспорту, как сейчас, либо какие-то другие средства идентификации. Будем тестировать разные решения и увязывать с нормативкой. Я думаю, в течение полугода [мы сделаем выводы об эффективности использования технологии]", - сказал топ-менеджер.

Чаркин напомнил, что РЖД сотрудничают с ЦБ РФ и Гознаком.

"Мы совместно с ЦБ эту деятельность инициировали, есть контакты с Гознаком по этому поводу. Мы открыты к любым в этом плане предложениям. Наиболее конкретно начали прорабатывать с ЦБ. Вопрос в нормативном регулировании и эффективности. Просто ради моды делать биометрию... мы ради моды ничего не делаем", - отметил он.

По словам Чаркина, технологию распознавания лиц можно использовать не только в сфере пассажирских перевозок, но и для внутренних нужд компании - например, РЖД рассмотрят возможность использовать идентификацию лиц сотрудников при проходе в помещения холдинга.