Тегеран предложил создать рабочую группу по экономическим проектам Ирана и ЕАЭС

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Тегеран предлагает создать рабочую группу для развития совместных экономических проектов Ирана и ЕАЭС. Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани на саммите стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване.

"Предлагаю создать специальную рабочую группу между странами ЕАЭС и Ираном для реализации совместных экономических проектов", - сказал Роухани. Он добавил, что "Тегеран приветствует любое сотрудничество со странами союза в банковской, финансовой и инвестиционной сферах".

По словам президента, "иранские порты в Каспийском море, Индийском океане и Персидском заливе, железные и автомобильные дороги на территории страны и безопасная обстановка представляют возможность для транзита [товаров] через Иран для соседних стран". "Мы приглашаем инвесторов из ЕАЭС использовать этот потенциал", - отметил он.

ЕАЭС и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом (иранским парламентом) законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины.

30 сентября Роухани заявил, что соглашение между Ираном и ЕАЭС вступит в силу 27 октября.