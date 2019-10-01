В список Пулково по "открытому небу" могут попасть не все заявленные страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Окончательный список стран, куда смогут выполнять полеты иностранные перевозчики из петербургского аэропорта Пулково в режиме "открытого неба", может включить не все 33 страны, которые изначально были поданы в заявке в Минтранс, сообщил журналистам коммерческий директор управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) Евгений Ильин.

"Не все 33 страны могут войти [в этот список]", - сказал он на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС. Он добавил, что пока не будет выдвигать предположений, какие страны могут не попасть в окончательный список.

Ранее в ВВСС сообщали, что представили в Минтранс для утверждения список из 33 стран. В него вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. Список, как ожидают в компании, Минтранс утвердит до 1 декабря.

Ранее гендиректор ВВСС Леонид Сергеев сообщал, что компания планирует завершить переговоры с Минтрансом по "открытому небу" до конца года, получить седьмую степень свободы воздушного пространства и стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика. Вице-премьер РФ Максим Акимов поддержал такую инициативу.