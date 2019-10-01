В Москве построили 34 частных детских сада по программе льготной аренды помещений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Почти за шесть лет в Москве появилось 34 частных детских сада, построенных по городской программе льготной аренды помещений, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Программа "Частные инвестиции в создание детских садов и школ" действует в столице около шести лет, в рамках программы организуются аукционы, на которые выставляются объекты по программе льготной аренды.

"34 объекта за шесть лет реализованы по этой программе. Льготную ставку "рубль за квадрат" получают инвесторы, победившие в городском аукционе за право аренды здания или помещения, которые требуют проведения каких-либо дополнительных строительно-монтажных работ, и выполнившие все условия программы. С победителем заключается договор аренды сроком на 49 лет", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день на городские аукционы впервые выставлено сразу четыре объекта по льготной программе. "По итогам четырех аукционов победители смогут открыть частные детские сады на первом этаже в новостройке района Хорошево-Мневники, а также в зданиях, расположенных в Мещанском, Басманном районах. Все объекты находятся в местах с плотной жилой застройкой, многие имеют поблизости муниципальные детские сады", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

По его словам, чтобы инвесторам было проще сориентироваться в тенденциях рынка частного дошкольного образования, на роуд-шоу, которое состоится 9 октября, приглашены эксперты из числа аналитиков, представители органов исполнительной власти, а также те, кто уже работает с городом по льготной программе и готов делиться опытом.