ЕЭК надеется на одобрение лидерами ЕАЭС нового распределения пошлин 1 октября

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина рассчитывает на одобрение лидерами стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) новых коэффициентов распределения ввозных таможенных пошлин до конца вторника.

"На 98% достигнут консенсус относительно коэффициентов распределения. Взяли лидеры еще немножко времени относительно досогласования этих оставшихся 2%, после которых полные итоговые цифры коэффициентов расщепления будут уже опубличены. Договорились, что сегодня решение должно быть принято до конца дня", - сказала она журналистам по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).