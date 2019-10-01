Перевозки пассажиров РЖД за девять месяцев выросли на 4%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети Российских железных дорог за январь - сентябрь 2019 года выросли на 3,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигли 894,1 млн.

В дальнем следовании за 9 месяцев отправлено 90,1 млн пассажиров - на 5,4% больше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - почти 804 млн (рост на 3,8%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2019 г. вырос на 3% и составил 104,4 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 25,6 млрд пассажиро-километров (+3,9%), в дальнем следовании -78,8 млрд пассажиро-километров (+2,7%).