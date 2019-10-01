Аналитики ожидают роста чистой прибыли "Роснефти" в 2020 году более чем в полтора раза

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" в 2020 году может показать рост в 60% по сравнению с 549 млрд рублей в 2018 году, что скажется на росте дивидендов и доходности акций компании. Такой прогноз дают аналитики Citi.

"Рост дивидендов, который мы ожидаем увидеть в ближайшие несколько лет, обусловлен не изменением [дивидендной] политики, а резким ростом прогнозируемой прибыли. Этот рост чистой прибыли должен начаться не позднее начала следующего года, так как мы ожидаем, что чистая прибыль в 2020 году будет почти на 60% выше, чем в 2018 году - это приведет к значительному увеличению доходности по текущей цене акций до 10%", - говорится в обзоре банка.

Привлекательный доход

Рост чистой прибыли приведет к увеличению дивидендных выплат, так как компания выплачивает дивиденды из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО, что, в свою очередь, приведет к повышению дивидендной доходности до 10% против 6,02% в 2018 году [по данным LSE], считают эксперты.

"Наш прогноз по дивидендным выплатам за 2019 год составляет 29,3 рубля на акцию - на 7% выше год к году, доходность составит 6,8%. В 2020 году мы пока не прогнозируем каких-либо единовременных списаний, следовательно, дивиденды могут увеличиться до 42,9 рубля на акцию, дивидендная доходность в таком случае, согласно нашему прогнозу, составит 9,9%", - говорится в материалах аналитиков Sova Capital.

Высокие ожидания от дивидендной доходности по акциям "Роснефти" есть и у аналитиков J.P. Morgan. По их расчетам, в 2021 и 2022 годах доход прогнозируется на уровне в 9,2% и 13,4%, соответственно. При этом, по мнению аналитиков БКС, доходность в 2019 году составит порядка 8% благодаря росту чистой прибыли.

О политике компании

Дивиденды компании, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд рублей или порядка 25,9 рубля на акцию. Дивидендные выплаты компании по итогам первого полугодия 2019 года составят 50% чистой прибыли или 162,6 млрд рублей, а суммарно бюджет России получит от "Роснефти" почти 2 трлн рублей.