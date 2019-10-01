IoT-решение внедрят для снижения энергопотребления отопительных систем в Великобритании

ТАСС, 1 октября. Британский энергопровайдер Centrica внедрит IoT-решение, позволяющее сократить домашнее энергопотребление за счет использования водонагревателей с функцией интеллектуального управления, сообщается на сайте компании.

Centrica Innovations совместно с компанией Mixergy представила умные резервуары для горячей воды, способные отслеживать текущий уровень воды, изучать привычки и тенденции в клиентском потреблении для того, чтобы автоматически поддерживать необходимый объем горячей воды в нужный момент времени. При поддержке National Grid новые водонагреватели будут включены в состав виртуальной электростанции для их учета в процессе моделирования и балансирования нагрузки в сети.

По оценкам разработчиков, применение сенсорных технологий и интернета вещей позволит снизить ежегодные потери тепла в водоснабжении на 40%, что даст потребителям возможность сократить затраты на горячую воду более чем на 10% в год (£100 или $122 в денежном эквиваленте).

С начала июня Centrica установила около 100 умных водонагревателей - дальнейшая реализация проекта планируется в течение следующих шести лет.