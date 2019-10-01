Минфин предложил определять налоговое резидентство граждан по центру жизненных интересов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минфин России предложил разработать более гибкий подход к определению налогового резидентства граждан, в частности использовать такой критерий, как центр жизненных интересов. Таким образом, даже если гражданин провел в РФ менее положенного срока, он может быть признан резидентом, если основная часть его жизни связана с Россией. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

"С учетом возросшей в последние десятилетия мобильности физических лиц предлагается установить более гибкие критерии определения налогового резидентства. Эти критерии предполагается применять в тех случаях, когда физическое лицо находится в стране меньше срока, необходимого для его признания налоговым резидентом [менее 183 дней], но, тем не менее, центр его жизненных интересов находится в РФ", - сказано в документе.

Концепция центра жизненных интересов при определении налогового резидентства предполагает введение дополнительных критериев, которые характеризуют личные, социальные и экономические связи физического лица. Такие критерии, как наличие недвижимости, личных и экономических связей, место проживания и гражданство. По информации Минфина, такой подход уже применяется в рамках соглашений с другими странами для избежания двойного налогообложения.

По мнению российского ведомства, эти меры позволит вовлечь более широкий круг физических лиц в российскую налоговую юрисдикцию и получить преимущественное право на налогообложение в случае споров с другими странами. Также это затруднит недобросовестным налогоплательщикам уклонение от российских налогов.

В план мероприятий Минфина на ближайшие три года, которые обозначены в документе, также входит сокращение срока пребывания в России для признания налогового резидентства с 183 до 90 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Подтвердило ведомство и свое намерение уравнять ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для резидентов и нерезидентов РФ и установить ее на уровне 13%.