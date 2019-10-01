Завод Toyota в Петербурге запустил серийную сборку внедорожника RAV4 нового поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершил производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и приступил к серийной сборке внедорожника нового, пятого поколения, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"На заводе Toyota в Санкт-Петербурге завершилось производство внедорожников Toyota RAV4 и началась серийная сборка модели пятого поколения. Также 1 октября официальные дилеры компании в России начинают прием заказов на новые внедорожники", - сказал собеседник агентства.

Новая модель кроссовера оснащена более жестким кузовом, чем у модели четвертого поколения, и лучшей аэродинамикой. Новый Toyota RAV4 представлен с двумя бензиновыми двигателями: 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.).

Модель представлена в России в комплектациях "Стандарт", "Комфорт", "Престиж" и "Престиж Safety". Стоимость варьируется от 1,9 млн рублей до 2,6 млн рублей в зависимости от комплектации.