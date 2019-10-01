Глава комитета Думы предупредил о возможном снижении господдержки крупных российских НКО

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Финансирование российских социально ориентированных НКО и общественных организаций в ближайшие три года может снизиться в реальном выражении. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов после предварительного анализа пакета законопроектов о трехлетнем федеральном бюджете.

По словам Гаврилова, общая сумма субсидий из бюджета общественным организациям в 2020 году по сравнению с 2019 годом не изменилась и составила 1,37 млрд рублей. В частности, речь идет об организациях "Боевое братство", "Справедливая помощь Доктора Лизы", Федерации независимых профсоюзов России, Российском союзе ветеранов Афганистана, Союзе театральных деятелей.

"Не учитывается инфляция, которая, по официальным данным, за 2019 год составит около 4%, - приводит слова Гаврилова его пресс-служба. - Не учитывается и существенный рост общих расходов бюджета. Таким образом, в реальном выражении господдержка наиболее важных общероссийских общественных организаций снижается".

Депутат выступил за увеличение финансирования НКО. "Необходимо увеличивать эти суммы, а не перераспределять в пользу новых НКО, снижая финансирование уже имеющихся организаций", - считает он. Он напомнил, что важным источником поддержки НКО является Фонд президентских грантов. "Фонд доказал эффективность и прозрачность критериев отбора программ, поддержка оказывается на конкурсной основе, количество участников ежегодно увеличивается", - подчеркнул он. При этом сохранение размера финансирования фонда (8 млрд рублей) означает его фактическое уменьшение в реальном выражении, считает депутат.

Как отметил глава комитета, урезание расходов по подпрограмме "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных НКО" составило 10% вместо запланированных 70%. "Даже десятипроцентное сокращение финансирования программы мы считаем необоснованным и будем прорабатывать этот вопрос с Минтруда России и Минфином России", - заявил он.

Депутат также выразил удивление в связи с сокращением на 380 млн рублей финансирования подпрограммы "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве". "Причины такого сокращения непонятны, мы запросим обоснования от профильных министерств и рассмотрим совместно с комитетом Госдумы по делам национальностей", - заключил Гаврилов.