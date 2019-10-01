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"Северный поток - 2" построен на 83%

По дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода, сообщили в "Газпроме"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Газпром" уложил 2042 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, строительство завершено на 83%, сообщает "Газпром".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности", - говорится в сообщении холдинга.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.

 

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