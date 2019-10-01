Подготовку специалистов по использованию канатных дорог планируют начать в Иннополисе

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Центр подготовки специалистов для эксплуатации автоматизированых канатных дорог в РФ и СНГ планируется открыть в Иннополисе (Татарстан). Этот вопрос обсуждался на встрече руководства региона с представителями итало-австрийской финансово-промышленной группы Leitner GmbH, сообщила во вторник журналистам пресс-служба Минэкономики республики.

"Партнеры обсудили планы по открытию проектного центра группы Leitner в Верхнеуслонском районе Татарстана, возможность подготовки специалистов для эксплуатации автоматизированных канатных дорог в РФ и СНГ, локализацию производства компонентов и металлоконструкций опор в Республике Татарстан, а также перспективы совместного экспорта продукции в страны СНГ и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

С иностранными партнерами также обсуждалась возможность прямых инвестиций в транспортные проекты республики. Среди них строительство канатных дорог "ГТРК "Корстон - "Казань Арена" и "Казань - Верхний Услон". Запуск фуникулеров включен в перечень приоритетных проектов "Инвестиционного меморандума" Республики Татарстан на 2019 год.

"На территории особой экономической зоны "Иннополис" действуют государственные меры поддержки инновационных проектов с участием ведущих мировых компаний. Университет "Иннополис" осуществляет подготовку инженерных кадров, что может быть удобным для работы проектного центра Leitner в Татарстане", - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Иннополис - город в Татарстане, его строительство началось в 2012 году, через три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана особая экономическая зона. В Иннополисе подготовлена собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.