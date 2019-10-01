Минэкономразвития не исключает, что темпы роста потребкредитования замедлят инфляцию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ видит риски более быстрого снижения инфляции в РФ (ниже прогнозов министерства) из-за замедления темпов роста потребительского кредитования. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития "Картина кредитования. Сентябрь 2019 года".

"Замедление темпов роста потребительского кредитования на фоне замедления других видов кредита не будет компенсировано операциями расширенного правительства и приведет к усилению дезинфляционного тренда в дальнейшем, что означает усиление рисков более сильного замедления инфляции в дальнейшем относительно базового сценария прогноза Минэкономразвития", - поясняется в документе.

В августе 2019 года темп роста кредитного портфеля банковского сектора РФ второй месяц подряд показал замедление - до 9,9% в годовом выражении после 10,4% в июле и 11,1% в июне. По данным министерства, замедление темпов роста кредитного предложения в текущем году стало одним из ключевых факторов охлаждения совокупного спроса, важным свидетельством которого является быстрое снижение инфляции. Так, инфляция снижалась с пикового значения 5,3% в годовом выражении в марте до уровня 3,9-4%, ожидаемого по итогам сентября, и продолжит снижаться до 3,6-3,8% в конце текущего года.

Дополнительным фактором, который отрицательно влияет на рост потребительского кредитования, по данным Минэкономразвития, станет введение Банком России дополнительных мер по ограничению рисков в этом сегменте, начиная с 1 октября 2019 года.

"С учетом роста долговой нагрузки на население (и, соответственно, роста процентных выплат) положительный вклад потребительского кредитования в темпы роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление в III квартале 2019 года сократился, по оценке, до 0,5 п. п. с отметки около 1 п. п. в первом полугодии 2019 года, а по итогам года может выйти в отрицательную область", - заключили в министерстве.