Ставка НДФЛ для нерезидентов и резидентов России может уравняться с 2020 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для нерезидентов и резидентов РФ может уравняться с 2020 года. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается, когда и с какого года: по идее такой законопроект подготовлен, в лучшем случае мы его сможем принять в осеннюю сессию. Поскольку мы сейчас подготовили законопроект об изменении нормы о том, когда могут приниматься изменения в налоговые законы, мы снесли эту дату - 1 октября, которая у нас с вами была. Поэтому, по идее, можем принять это в этом году со сроком действия в следующем. Для этого есть все основания", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что снижение ставки НДФЛ для нерезидентов до 13% и сокращение необходимого для сохранения статуса резидента срока пребывания в стране до 90 дней на бюджете "практически не скажется".

Минфин России предложил разработать более гибкий подход к определению налогового резидентства граждан, в частности использовать такой критерий, как центр жизненных интересов. Таким образом, даже если гражданин провел в РФ менее положенного срока, он может быть признан резидентом, если основная часть его жизни связана с Россией.

Кроме того, в план мероприятий Минфина на ближайшие три года вошло сокращение срока пребывания в России для признания налогового резидентства с 183 до 90 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Также отмечалось, что министерство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ и установить ее на уровне 13%.