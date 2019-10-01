Утвержден бюджет ЕАЭС на 2020 год

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось во вторник в Ереване, утвердили бюджет организации на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам саммита.

"Мы обсудили важный пункт повестки дня - достижение окончательного решения по нормативам распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Мы утвердили отчет об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2018 год, а также бюджет ЕАЭС на 2020 год", - сказал Пашинян.

Он добавил, что лидеры также обсудили разработанную совместно с Евразийской экономической комиссией, Центробанками и министерствами финансов концепцию формирования общего финансового рынка союза. По словам премьера, его создание будет способствовать повышению уровня, качества и доступности финансовых услуг для компаний и граждан стран - членов организации и росту эффективности финансового сектора.

В настоящий момент пропорции распределения ввозных таможенных пошлин между участниками ЕАЭС составляют 1,22% для Армении, 4,56% - Белоруссии, 7,05% для Казахстана, 1,9% - Киргизии и 85,26% - России. В Минске считают их несправедливыми и настаивают на пересмотре. Ранее председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян говорил, что новые нормативы распределения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС должны быть утверждены президентами стран союза 1 октября.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.