Предприятие по производству оборудования для гемодиализа появится в Дубне до конца года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство предприятия научно-производственной компании (НПК) "Гамма" по разработке и производству оборудования для гемодиализа, во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство высокотехнологичного НПК "Гамма" по разработке и производству капиллярных диализных фильтров, оборудования для гемодиализа и других методов экстракорпорального очищения крови", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство будет расположено в особо-экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна", на предприятии будут производить фильтры для очищения крови по немецкой технологии для пациентов, у которых присутствуют болезни почек.

"По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 248 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

В пресс-службе добавили, что инвестиции в реализацию проекта составят порядка 2 млрд рублей. Застройщиком выступает ООО "Фрерус". Ввод объекта в эксплуатацию может состояться до конца года.