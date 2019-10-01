АПИ: инфраструктура является ключевым фактором для успешной реализации проектов в Арктике

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Наличие инфраструктуры или перспектив ее создания определяет рентабельность арктических проектов и потому является ключевым фактором их успешной реализации. Такое мнение выразил директор по Арктике Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Дмитрий Фишкин, выступая на российско-китайской панельной сессии "ТЭК и финансы - территория сотрудничества" Петербургского международного газового форума.

"В Арктике инвестору может быть интересен только проект с понятной и просчитанной логистикой. Таким образом, каждую перспективную точку освоения необходимо рассматривать комплексно, с учетом инфраструктурной составляющей. Расходы же государства и инвесторов на строительство или реконструкцию необходимой инфраструктуры могут быть минимизированы за счет консолидации нескольких проектов и их "привязки" к единой инфраструктуре", - приводят его слова в пресс-службе АПИ.

Как поясняется в сообщении, именно наличие инфраструктуры или перспектив ее создания является ключевым фактором, определяющим рентабельность арктических проектов.

По мнению Фишкина, ресурсная база Арктики может стать основным драйвером развития топливно-энергетического комплекса России. Представитель АПИ считает, что проекты в Арктике необходимо выделять исходя из логистических точек, к которым они тяготеют. В качестве наиболее перспективных регионов для привлечения инвестиций в будущем Фишкин назвал наименее изученные территории российской Арктики: север Якутии, Ненецкий автономный округ, а также районы Таймыра и устья Енисея.

IX Петербургский международный газовый форум проходит с 1 по 4 октября. В рамках него представители основных компаний отрасли, власти, эксперты и ученые обсуждают проблемы и перспективы развития в этой сфере.